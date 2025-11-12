Более 800 камер «Безопасного региона» установили в Подмосковье в октябре

В октябре в Подмосковье установили 801 камеру видеонаблюдения в рамках программы «Безопасный регион». Их разместили в общественных местах, на дорожных развязках и перекрестках, а также у социальных объектов и подъездов.

Камеры помогают обеспечить защиту жителей, отметили в управлении региональной безопасности. Места для размещения устройств определяют межведомственные рабочие группы, которые действуют в каждом округе Подмосковья. При этом учитывают анализ ситуации и рекомендации правоохранительных органов.

«Система „Безопасный регион“ является незаменимым помощником в обеспечении общественного порядка. Сегодня в Подмосковье к ней подключено почти 163 тысячи камер, часть из них — с функциями искусственного интеллекта, что позволяет распознавать лица злоумышленников», — подчеркивает руководитель управления Кирилл Карасев.