Более 800 гектаров обработали от борщевика в Истре

Еще 50 населенных пунктов очистили от опасного сорняка в Истре. Основными местами ликвидации борщевика стали Онуфриево, Шейно, Устиново, Алексино, Новопетровское, Загорье, Агрогородок, Кореньки и Рыбушки.

Всего работники уничтожили 330 участков, где разрастался сорняк. Обработка проводилась в два этапа, как и раньше. Сначала скосили борщевик, затем растения подвергались химическому воздействию с помощью специальных препаратов, и в конце эти способы чередовали, чтобы добиться максимального эффекта.

Но без помощи жителей избавиться от этого растения невозможно. Чаще всего с этой проблемой обращаются на выездных администрациях, где на эти вопросы отвечают заместители главы.

Если вы увидели у ваших домов или рядом борщевик, то нужно сразу же провести обработку и сообщить о сорняке по телефону: +7 (800) 550-65-22 и +7(495) 668-01-25.