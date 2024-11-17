Более 800 детей родились в больнице Дубны в 2024 году

В родильном доме в Дубне с начала года на свет появились более 800 малышей. Учреждение — участник проекта «Стань мамой в Подмосковье».

В структуре родильного дома — индивидуальные родовые боксы, а на первом этаже — крытая галерея для посещения родственников. Для пациентов обустроили одноместные и двухместные палаты, оборудованные санузлом со всеми удобствами. Отделение оснащено ультразвуковым, рентгенологическим оборудованием, которое позволяет проводить диагностику на этапе беременности и сразу после родов.

В штате работают высококвалифицированные специалисты. Здесь рожают матери из разных округов Подмосковья, в том числе из Талдома, Дмитрова, Долгопрудного, Лобни и других. Также приезжают из других регионов.

Пациенты могут посещать школу «Будущие мамы», Дни открытых дверей. Специалисты расскажут о практике семейно-ориентированных, партнерских родов, грудном вскармливании и уходе за новорожденным, окажут психологическую консультацию, подготовят к родительству и умению поддерживать комфортное эмоциональное состояние в семье.

«Выбор роддома — это очень важное решение для будущих родителей. У нас есть все необходимое для безопасных и комфортных родов. Мы предоставляем возможность партнерских родов. У нас удобное расположение на севере Подмосковья. Нам доверяют. К своей работе подходим ответственно и с заботой к здоровью каждой женщины и ее малыша», — поделилась заместитель главного врача по детству и родовспоможению Светлана Яхина.

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