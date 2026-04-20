Более 800 человек стали участниками субботника в Воскресенске
В День труда Подмосковья в городском округе прошел очередной субботник. В нем приняли участие более 800 человек — сотрудники администрации Воскресенска, депутаты партии «Единая Россия», работники подведомственных структур, управляющих компаний и подрядных организаций.
Уборку провели на улицах, территориях социальных объектов и в общественных пространствах. Собрали прошлогоднюю листву, сухостой и мусор, скопившийся за зиму. В работе было задействовано 32 единицы специализированной техники.
Глава Воскресенска Алексей Малкин поблагодарил всех участников субботника. «Ваш труд, энергия и любовь к родному городу — это то, что делает Воскресенск красивым и уютным. Спасибо, что вам не все равно», — сказал руководитель муниципалитета.
Кроме того, в городском округе состоялся смотр специализированной техники. Вся она прошла техническое обслуживание, укомплектована персоналом и готова к работе.
Уборка территорий округа продолжится. Жителей Воскресенска приглашают поучаствовать в общеобластном субботнике, который состоится 25 апреля.