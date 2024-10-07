Более 800 человек прошли обследования на онкозаболевания в Подмосковье в субботу

В минувшую субботу все желающие старше 18 лет могли пройти бесплатный онкоскрининг. Были доступны лабораторные экспресс-тесты, флюорография, маммография, УЗИ молочных желез, осмотр кожи с дерматоскопом и другие обследования. Также можно было сделать прививку от гриппа и пройти диспансеризацию. Об этом сообщили в Минздраве региона.

«В субботу любой житель Подмосковья и других регионов мог бесплатно и без предварительной записи пройти обследования, позволяющие выявить онкологические заболевания на ранней стадии. Мы увидели положительный отклик, так, свое здоровье проверили 814 человек», — отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В этот же день состоялось награждение 61 медицинского работника онкологической службы региона почетными грамотами министра здравоохранения Московской области. Торжественную часть провел телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

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