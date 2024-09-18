Более 800 человек посетили экопросветительсикй фестиваль в Талдоме

Комитет по культуре, физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Талдомского г.о.

Фото: Комитет по культуре, физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Талдомского г.о.

На биостанции заказника «Журавлиная родина» в деревне Дмитровка Талдомского округа прошел ежегодный «Фестиваль журавля». Мероприятие было посвящено 45-летию заказника. Фестиваль проводится уже более 30 лет, и в этом году его посетили 850 человек.

Фестиваль сочетает экопросветительскую и культурную программы, популяризируя знания о редких птицах и способствуя их сохранению. Для гостей выступали фольклорные коллективы, а на ярмарке были представлены изделия народных промыслов.

Маленьких гостей развлекали игры с Бабой Ягой, а взрослые могли сфотографироваться на тематических площадках и попробовать чай из дровяного самовара.

Помимо этого, сотрудники заказника провели лекции и экскурсии к местам обитания журавлей. В рамках фестиваля также прошел гастрономический конкурс «Оранжевое солнце», где участники готовили блюда из овощей и фруктов оранжевого цвета. Победители получили дипломы и призы.

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