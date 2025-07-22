Более 80 жителей Подольска стали участниками клуба «Активное долголетие»

Порядка 80 долголетов ежедневно выходят на тренировки в Подольске. Благодаря клубу подольчане старшего поколения два-три раза в неделю занимаются общеукрепляющей зарядкой, йогой и скандинавской ходьбой на открытом воздухе.

Тренер Владимир Васильев проводит по пять занятий в день в самых крупных парках округа. Некоторые пенсионеры посещают тренировки не по одному разу в день, потому что вместе весело, и состояние здоровья заметно улучшается.

«Пришла сюда за общением. Нашла подруг, вместе ходим на мероприятия „Активного долголетия“. Временами сами выбираемся куда-нибудь, например, в кафе или просто на прогулку. Занятия спортом помогают держать себя в форме. Не так давно ушибла руку, а занятия помогли ее разработать», — рассказала 80-летняя подольчанка Евгения Боголюбова.

Марина Ломтева четыре года занимается скандинавской ходьбой в клубе «Активное долголетие». Ездит на соревнования, стала призером чемпионата России по скандинавской ходьбе.

Скоро пенсионерам предстоит культурно-спортивный десант с теплоходной экскурсией и прогулкой по центру столицы.