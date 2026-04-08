Более 80 жителей Химок подали заявки на праймериз «Единой России»

В городском округе Химки продолжается регистрация на предварительное голосование партии «Единая Россия». Уже более 80 жителей подали заявки, среди них представители разных сфер.

В округе фиксируют активный интерес к процедуре отбора кандидатов. Заявки поступают от работников образования, культуры и здравоохранения, а также от предпринимателей, общественных деятелей и участников специальной военной операции.

Одним из участников стал лидер Движения общественной поддержки Химок Николай Томашов. Он отметил, что намерен продолжить работу, которую ведет на протяжении последних лет.

«Для меня участие в предварительном голосовании — это возможность продолжить ту большую работу, которую я веду уже пять лет. Мы планируем сохранять заданную планку и вместе с жителями развивать округ», — сказал он.

По данным организаторов, в целом по Московской области на участие в предварительном голосовании зарегистрировались более 500 человек. В списке — учителя, врачи, общественники и представители молодежи.

Муниципальный депутат Руслан Шаипов подчеркнул, что партия использует открытую модель отбора кандидатов.

«Это позволяет жителям напрямую влиять на формирование списка кандидатов и выбирать тех, кому они доверяют», — заявил он.

Прием заявок продлится до 30 апреля. Регистрация избирателей через портал «Госуслуги» откроется 20 апреля и завершится 29 мая. Само голосование пройдет с 25 по 31 мая в онлайн-формате.