Более 80 жителей Домодедова стали участниками акции «День донора»

В Домодедове прошла очередная акция «День донора», которая направлена на помощь детям с тяжелыми заболеваниями. На призыв откликнулись 82 жителя, всего на мероприятии собрали 37 литров крови.

Заместитель главного редактора газеты «Призыв» Екатерина Ашманова, которая также стала участницей акции, подчеркнула важность донорства.

«Ежедневно сотни, а может и тысячи людей нуждаются в донорской крови. Потратить всего час своего времени, чтобы спасти чью-то жизнь — это благородно и милосердно. Это проявление настоящего человеческого сострадания», — поделилась журналист.

Участники акции отметили, каждый может оказаться в ситуации, когда срочно требуется переливание крови.

«Если не будет нужного пакета с биоматериалом — человек может погибнуть. Именно поэтому так важно становиться донором регулярно», — сказали они.

Организаторы акции планируют привлечь в дальнейшем еще больше добровольцев.