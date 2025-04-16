Более 80 здоровых детей родились от матерей с ВИЧ в Подмосковье с начала года

Жительницы Подмосковья с ВИЧ могут родить здорового ребенка — это возможно при правильном подходе и своевременном лечении. В Минздраве региона сообщили, что с начала года от матерей с этим заболеванием родилось более 80 здоровых малышей.

Перед планированием беременности будущим родителям важно пройти обследование на ВИЧ. Самое главное для предотвращения передачи вируса от мамы к ребенку — начать антиретровирусную терапию во время беременности.

«Женщина с положительным ВИЧ-статусом может родить здорового ребенка, если она своевременно встает на учет по беременности, выполняет рекомендации врачей областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом, а также принимает необходимую терапию и соблюдает лечение» — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин.

В регионе работают специальные программы по профилактике ВИЧ у новорожденных. Центр по борьбе со СПИДом вместе с врачами-гинекологами наблюдает женщин на всех этапах беременности и после родов. Ребенок также под наблюдением врачей до полутора лет — до того момента, когда диагноз будет точно исключен или подтвержден. Если вирус все же передался, лечение начинается в первые две недели жизни. Все услуги предоставляются бесплатно.

Пройти тест на ВИЧ можно в обычной поликлинике, в кабинетах анонимного тестирования или напрямую в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом. Больше информации доступно на сайте.