Более 80% выпускников педвузов Подмосковья нашли работу по специальности

В Подмосковье сохраняются высокие показатели трудоустройства молодых учителей. Сейчас более 70% студентов последних курсов совмещают учебу с работой в школах и социальных учреждениях. В прошлом году начали трудиться по профессии 82% выпускников. Об это передает Минобразования Московской области.

По словам министра образования Московской области Ингрид Пильдес, это свидетельствует об осознанном выборе направления и высокой мотивации.

Профессия учителя в Подмосковье пользуется спросом и имеет социальную важность. Регион поддерживает молодых специалистов, предоставляя стабильную работу и возможности для карьерного роста. Также в Московской области для учителей действуют программы соцподдержки, наставничества и профессионального сопровождения.

«Сегодня особенно востребованы учителя начальных классов, а также преподаватели математики, информатики, физики, химии, биологии, русского языка и литературы. Именно по этим направлениям мы усиливаем подготовку специалистов», — добавила Ингрид Пильдес.

В ответ на спрос на квалифицированных педагогов Московская область продолжает увеличивать количество количество бюджетных мест для приема — в этом году показатель вырастет на 17%.

Ранее на Всероссийском совещании региональных министров образования стало известно, что регионы планируют заключить с педвузами более 6000 договоров на целевую подготовку в 2025/26 учебном году.