Более 80 участков дорог привели в порядок в Серпухове в 2025 году

В администрации городского округа Серпухов прошло оперативное совещание, где обсудили обновление 81 участка дорог в рамках муниципального бюджета. Все мероприятия направлены на создание комфортной и безопасной городской среды, улучшение облика муниципалитета и повышение качества жизни жителей.

В рамках регионального бюджета обустроили дороги на 28 объектах общей протяженностью 17,6 километра. Ремонт завершили на 10 дорогах, включая улицы Новая, Химиков, Пионерская, Новокольцевая, Подольская, переулки 1-й Поселковый, Долгий и другие. Помимо того, капитально отремонтировали 16 объектов. Продолжаются работы в селе Липицы на улице Семейная и в районе участков № 1-5.

В рамках муниципального бюджета обновили 81 участок общей протяженностью 41,5 километра. Капитальный ремонт продолжается на 38 объектах, а текущий — на 43 участках.

Также привели в порядок 38 подъездов в рамках программы Московской области, в которой приняли участие семь управляющих компаний. Планируется отремонтировать еще 40 подъездов в 2026 году.

Обсудили проведение предстоящих мероприятий в муниципалитете. В Серпухове пройдет конференция школьников Южного Подмосковья «Экополис — город будущего» в Институте физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН и Институте фундаментальных проблем биологии РАН. Выездной прием администрации проведут в лицее в Протвине 12 ноября.