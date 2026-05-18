Более 80 участков дорог отремонтируют в Воскресенске в 2026 году

Начальник управления развития инфраструктуры и экологии Воскресенска Ольга Жукова рассказала, что в этом году в муниципалитете приведут в порядок более 175 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Специалисты обновят проезжую часть, заменят знаки и автопавильоны. Завершить все работы планируют до августа.

Всего в округе отремонтируют 82 участка дорог: в центре города, микрорайоне Новлянский, а также в селах Конобеево и Барановское, поселках Хорлово и Фосфоритный.

Депутаты «Единой России» и сторонники партии в рамках реализации наказов избирателей проверили ход работ на Советской улице.

Руководитель фракции «Единая Россия» в окружном совете депутатов Сергей Слепов напомнил, что формирование Народной программы партии началось пять лет назад, и сейчас идет ее активная реализация. «Параллельно мы собираем предложения на следующую пятилетку. Все желающие могут обратиться в нашу общественную приемную и оставить свои наказы», — сказал депутат.

Воскресенское отделение «Единой России» также предлагает жителям муниципалитета направлять инициативы и участвовать в формировании программы развития на сайте естьрезультат.рф.