Более 80 участков дорог отремонтируют по Народной программе в Коломне в 2026 году

В этом году в округе планируют обновить 83 участка общей протяженностью более 40 километров. Сейчас работы ведутся в поселке Радужный, где ремонтируют дорогу, проходящую вдоль школы и врачебной амбулатории. Новое покрытие сделает путь безопаснее и комфортнее для школьников, пациентов и местных жителей.

Дороги — это один из ключевых запросов жителей, который вошел в Народную программу. За последние пять лет по всему Подмосковью отремонтировали почти 8 тысяч километров дорог: 4 тысячи километров региональных трасс и свыше 3,5 тысяч километров муниципальных дорог. Именно обращения людей помогают определить, какие участки требуют ремонта в первую очередь.

«Сегодня прокладываются новые и ремонтируются дороги к участкам, которые администрация выделяет для многодетных семей. А также особое внимание уделяется обращениям участников СВО, которые покупают участки и планируют вернуться к мирной жизни. Соответственно, нам очень хочется помочь. И действительно все эти заявления и просьбы находятся в приоритете», — отметил председатель совета депутатов округа Николай Братушков.