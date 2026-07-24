Более 80 участков дорог отремонтируют по Народной программе в Коломне в 2026 году
В городском округе продолжается ремонт муниципальных дорог в рамках Народной программы партии «Единая Россия». Особое внимание уделяют участкам, ведущим к социально значимым объектам — школам, медицинским учреждениям, домам культуры и территориям, которыми жители пользуются ежедневно.
В этом году в округе планируют обновить 83 участка общей протяженностью более 40 километров. Сейчас работы ведутся в поселке Радужный, где ремонтируют дорогу, проходящую вдоль школы и врачебной амбулатории. Новое покрытие сделает путь безопаснее и комфортнее для школьников, пациентов и местных жителей.
Дороги — это один из ключевых запросов жителей, который вошел в Народную программу. За последние пять лет по всему Подмосковью отремонтировали почти 8 тысяч километров дорог: 4 тысячи километров региональных трасс и свыше 3,5 тысяч километров муниципальных дорог. Именно обращения людей помогают определить, какие участки требуют ремонта в первую очередь.
«Сегодня прокладываются новые и ремонтируются дороги к участкам, которые администрация выделяет для многодетных семей. А также особое внимание уделяется обращениям участников СВО, которые покупают участки и планируют вернуться к мирной жизни. Соответственно, нам очень хочется помочь. И действительно все эти заявления и просьбы находятся в приоритете», — отметил председатель совета депутатов округа Николай Братушков.
В этом году в программу вошли десятки участков. Часть из них уже полностью готова, на остальных работы продолжаются. Новое асфальтовое покрытие уже появилось на улице Леваневского у гимназии № 8, в Щурове возле дворца культуры «Цементник», а также на дорогах, которые ведут к участкам, где живут или строятся многодетные семьи.
Завершить работы на муниципальных шоссе планируют в первой половине августа. Благодаря Народной программе «Единой России» современными и безопасными становятся не только центральные улицы, но и подъезды к школам, медицинским учреждениям и другим социально значимым объектам, которыми жители пользуются каждый день.