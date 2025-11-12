Более 80 тысяч жителей Подмосковья оформили субсидии на оплату ЖКУ с начала года

Жители Подмосковья с низкими доходами могут получить субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. С начала года поддержку оформили более 80 тысяч человек.

Как рассказали в региональном Минсоцразвития, заявители могут оформить упрощенное продление субсидии. Для этого при подаче заявки нужно дать согласие на обработку персональных данных. После этого мера поддержки будет продлеваться автоматически.

«С начала года более 80 тысяч жителей нашего региона получили субсидию на оплату коммунальных услуг на общую сумму порядка двух миллиардов рублей», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

В ведомстве добавили, что размер поддержки зависит от площади жилого помещения и расходов на оплату коммунальных услуг.

Подать заявление можно по ссылке.