Более 80 тысяч заявок на обслуживание «Стрелки» подали в Подмосковье с января

С начала года жители Подмосковья подали свыше 80 тысяч заявок на получение и обслуживание единых транспортных карт «Стрелка» через портал госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Оформить услугу можно онлайн в разделе «Прочее» — «Транспорт». Для подачи заявления необходимо войти на портал с помощью учетной записи ЕСИА и заполнить электронную форму. После обработки обращения получение карты и предоставление необходимых документов доступны в выбранном многофункциональном центре.

Информация о результате рассмотрения заявки и списке документов для посещения МФЦ поступит в личный кабинет пользователя.

С помощью сервиса жители могут подтвердить право на льготу, оформить льготную карту «Стрелка», восстановить защитный код, заменить неисправную карту, вернуть ее для получения залоговой стоимости, а также подключить или отключить льготу на проезд с использованием банковской карты «Мир».

Для школьников, которые учатся в Подмосковье, привязка карты «Мир» к льготе доступна дистанционно благодаря встроенному в услугу сервису проверки.

Льготные транспортные карты могут оформить учащиеся и военные пенсионеры. Карта «Стрелка учащегося» дает возможность оплачивать первые 35 поездок со скидкой 50%, а начиная с 36-й поездки стоимость проезда снижается на 99%. Для военных пенсионеров предусмотрена льготная карта «Стрелка», позволяющая оплачивать поездки с 50-процентной скидкой.