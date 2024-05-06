Более 80 тысяч цветов высадят в Воскресенске этим летом | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 16:02 Более 80 тысяч цветов высадят в Воскресенске этим летом Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

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Сотрудники городской службы благоустройства в Воскресенске установили новые клумбы вдоль центральной дороги и высадили в них анютины глазки. Всего этим летом в округе высадят порядка 80 тысяч цветов.

Цветы и кустарники для города выращивают в теплице учреждения «Благоустройство и озеленение». После этого их высаживают на клумбах и декоративных элементах вертикального озеленения.

Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

В парках и скверах округа высадят не только цветы, но и кустарники с молодыми деревьями. Работы проведут в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

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