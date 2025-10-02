Более 80% территорий Подмосковья расчистили от мусора за неделю

За неделю в Подмосковье прошли механизированные работы по уборке смета, охватившие 81% территории региона. Смет — это отходы, которые появляются при уборке улиц и дворов, в него входят частицы листвы, травы, земли, веток и пыли. Его своевременное удаление помогает поддерживать чистоту и порядок.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области пояснили, что для уборки используют два метода: механизированный и ручной. Первый проводят три раза в месяц с помощью специализированных машин, щеток и поливальных установок, второй — четыре раза в месяц, когда работники очищают труднодоступные места, где техника не справляется. Обычно после механизированной уборки проводится ручная доработка, чтобы территория была полностью чистой.