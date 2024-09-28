Более 80 спортсменов поборются за Кубок России по городошному спорту в Подольске

Спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Республики Крым, Алтайского и Краснодарского краев, Нижегородской, Ленинградской, Ярославской и Мурманской областей поборются за Кубок России по городошному спорту в Подольске. Соревнования пройдут до 2 октября. Участники продемонстрируют свои умения в классических и европейских городках в личном и командном зачете.

На открытии турнира выступили барабанщицы хореографической студии «Грезы» из Климовска.

Отметим, что много лет Подольск считают столицей городошного спорта. Здесь выросло много чемпионов. В подольском спортивном комплексе «Труд» в октябре 2022 года открыли первый в России Центр городошного спорта. Его оборудовали самыми современными снарядами: крытые навесы и отбойные стенки, металлические площадки для броска, а также четыре игровых поля с трибунами, вмещающими 200 человек.

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