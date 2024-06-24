Более 80 школьников приняли участие в фестивале ГТО в Химках

Фестиваль «Готов к труду и обороне» прошел в летнем оздоровительном лагере при школе № 29 в Химках. Участие в нем приняли свыше 80 школьников.

Воспитанники лагеря показали свои силы в отжимании, забеге на дистанции разной длины, прыжках и подтягиваниях. Фестиваль — первая из двух запланированных активностей «Готов к труду и обороне» на это лето.

Также в школе № 29 заработал спортивный музей «Левый берег» под патронажем футбольного арбитра ФИФА Александры Пономаревой. Воспитанников лагеря пригласили на познавательную экскурсию о физкультурно-оздоровительном комплексе «Готов к труду и оброне».

«По окончании лекций для отрядов были проведены викторины, кроссворды и квизы по тематике семинара. Ребятам очень понравилось в новом музее. Мы стремимся создать максимально комфортные условия для занятий, внедрять новые методики и технологии обучения, привлекать талантливых тренеров и организовывать спортивные соревнования», — рассказала муниципальный депутат Ирина Спирина.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».