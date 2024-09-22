Более 80 школьников из Ленинского приняли участие в форуме «Движения Первых»

Представители местного отделения «Движения Первых» в Ленинском округе организовали просветительский форум «Школы актива». В нем приняли участие более 80 человек.

Ежегодный просветительский форум «Школа актива» прошел в Видновской школе № 7.

«Ребята с интересом впитывали информацию, а на блоке проектирования удивили своими идеями как спикеров, так и педагогов. Наша молодежь — небезразлична. Ребят беспокоят проблемы пожилых людей, транспорта, бездомных животных и повышения престижности профессии педагог. Они эти проблемы видят и, главное, хотят решать. И наша задача — дать таким ребятам максимум знаний и навыков, чтобы у них получилось реализовать все свои идеи», — сообщила председатель местного отделения «Движения Первых» Ксения Жукова.

На форум пригласили основателя академии «Биогениус» Максима Кравченко, члена Экспертного совета по охране здоровья, труду и социальной политики Молодежного парламента при Госдуме Сабину Забирову, председателя местного отделения «Движения Первых» Ксению Жукову и победителя конкурса «Рыцарь года-2023» Матвея Долтова. Они провели тренинги «Лидерство и эффективное общение», «Организаторская деятельность», «Игротехника» и «Социальное проектирование».

«Сегодня поделилась с ребятами опытом социального проектирования, этапами разработки проекта и инструментами для эффективной его реализации. Далее провела практическую часть, где ребята смогли выбрать существующую в муниципалитете проблему и предложить свои пути решения. Совместными усилиями мы сможем прийти к большим результатам», — рассказала член Экспертного совета по охране здоровья, труду и социальной политики Молодежного парламента при Государственной Думе Сабина Забирова.

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