Более 80 школ и детских садов в Подмосковье капитально отремонтируют в 2026 году

В следующем году в Московской области проведут капремонт 84 объектов образования — 48 школ и 36 детских садов. Работы будут направлены на формирование комфортной и безопасной среды и функциональных пространств, внедрение современного оснащения и развитие территорий, сообщили в Минстрое региона.

В зданиях оборудуют современные системы отопления, освещения и вентиляции, поставят новые окна, обновят кровлю и утеплять фасады. Все это позволит создать здоровый микроклимат для учебы и игр.

При обновлении внутренних пространств выберут новые цветовые решения, которые будут не только радовать глаз, но и мотивировать детей получать знания. Также для эффективности обучения в школы и садики поставят новую мебель и оборудование. Дворы учреждений благоустроят: там появятся игровые и спортивные площадки для отдыха и активностей после занятий.

Например, подобные работы пройдут в средней школе № 13 и дошкольном отделении гимназии № 17 в Королеве. Также обновление ждет гимназию № 2 в Красногорске. Капремонт запланирован в Липицкой средней школе в Серпухове и других объектах образования региона.