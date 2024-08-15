Более 80 подъездов в домах Можайского округа отремонтируют к концу года

Фото: Пресс-служба администрации Можайского городского округа

Почти 20 подъездов многоквартирных домов отремонтировали в Можайске с начала года. Всего к концу года в округе планируют обновить более 80 подъездов.

Вопрос обсудили на совещании с главой Можайского городского округа Денисом Мордвинцевым. В нем также поучаствовали представители управляющих компаний, администрации, организаций и надзорных ведомств.

В каждом подъезде побелят и покрасят стены, двери и фасад, заменят окна, почтовые ящики и светильники. Свисающие провода уберут в специальные короба.

Итоговый перечень работ формируют адресно для каждого подъезда после обследования.

Сейчас работы выполнили в 19 подъездах, в 25 они только стартовали.

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