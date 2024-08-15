Более 80 подъездов в домах Можайского округа отремонтируют к концу года
Почти 20 подъездов многоквартирных домов отремонтировали в Можайске с начала года. Всего к концу года в округе планируют обновить более 80 подъездов.
Вопрос обсудили на совещании с главой Можайского городского округа Денисом Мордвинцевым. В нем также поучаствовали представители управляющих компаний, администрации, организаций и надзорных ведомств.
В каждом подъезде побелят и покрасят стены, двери и фасад, заменят окна, почтовые ящики и светильники. Свисающие провода уберут в специальные короба.
Итоговый перечень работ формируют адресно для каждого подъезда после обследования.
Сейчас работы выполнили в 19 подъездах, в 25 они только стартовали.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».