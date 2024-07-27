Более 80 подъездов обновят в домах Дмитровского округа к сентябрю

В Дмитровском округе на улице Космонавтов выполняется программа по ремонту подъездов, направленная на создание комфортных условий для жителей. Сейчас в доме № 23 ремонтируют четыре подъезда. Обновления включают замену дверных конструкций и окон.

Все работы согласованы с жителями, которые выражают благодарность за улучшения. Чистый и ухоженный подъезд — это не только комфорт, но и визитная карточка многоквартирного дома. В прошлом году отремонтировано 133 подъезда, а за последние пять лет — более 900.

Заместитель главы Дмитровского городского округа Сергей Колков отметил, что сейчас работы ведутся в 44, а в планах отремонтировать 80 подъездов. Работы идут строго по графику, и все подъездные помещения планируется завершить к 1 сентября.