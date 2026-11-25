Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

В Одинцове завершили комплексное благоустройство дворовых территорий у домов № 34, 34А, 36 и 40 на улице Маршала Жукова. Здесь обновили почти 17 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия, увеличили количество парковочных мест и обустроили новые пешеходные маршруты.

Основной объем работ выполнили летом 2026 года. Ремонт затронул внутридворовые проезды, тротуары, автомобильные стоянки и прогулочные дорожки. Пришедшую в негодность брусчатку заменили на более практичное асфальтовое покрытие.

Особое внимание уделили организации парковочного пространства. Для автомобилистов предусмотрели более 80 дополнительных машиномест, а для пешеходов проложили около 200 метров новых дорожек. Возле подъездов жилых домов установили скамейки и урны.

Отдельным этапом благоустройства стало создание детской площадки у дома № 40. На территории площадью 200 квадратных метров разместили игровой комплекс, качели, песочницу, качалки и карусель.

Для родителей предусмотрели места отдыха, также установили информационный стенд и ограждения.