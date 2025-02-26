Более 80 новых автобусов вывели на маршруты в Одинцовском округе в 2024 году

На совещании в администрации округа обсудили улучшение работы общественного транспорта. В мероприятии приняли участие глава муниципалитета, руководители АО «Мострансавто», представители Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, депутаты и активные жители.

За прошлый год на маршруты округа вышел 81 новый автобус, из которых 19 — среднего класса и 62 — большого. В этом году обновление автопарка продолжится. Руководитель муниципального Центра управления регионом Елена Меньшикова представила детальный анализ наиболее проблемных маршрутов, включая № 22, 10, 11, 13, 597, 67, 339 и другие. Для улучшения ситуации с февраля на некоторые линии добавили больше автобусов.

Генеральный директор АО «Мострансавто» Андрей Майоров рассказал, что с 14 февраля на маршрут № 22 «Ершово — Звенигород — станция Голицыно» добавили три единицы транспорта. Также планируют увеличить количество автобусов на маршрутах № 10 «кв. Маяковского — В. Посад», № 11 «ст. Звенигород — кв. Маяковского» и № 13 «Квартал Маяковского — сан. Поречье». С 15 марта один автобус будет добавлен на маршрут № 35 «ст. Голицыно — Краснознаменск», а МАП № 6 начнет обслуживание маршрутов № 58к и 103к.

Глава округа Андрей Иванов подчеркнул необходимость строгого контроля за количеством транспортных средств, выходящих на линии, чтобы избежать перебоев в работе. На совещании обсудили и вопрос возобновления маршрута № 40 «Тучково — Кубинка». Решили проработать возможность пробного запуска маршрута с последующей оценкой его перспектив.

Участники совещания также ответили на вопросы депутатов и жителей округа, касающиеся улучшения транспортного обслуживания. Такие встречи помогают оперативно решать актуальные проблемы и повышать качество жизни в округе.