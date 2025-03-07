Более 80% недостроев ликвидировали в Одинцовском округе

Одинцово — лидер в Подмосковье по ликвидации объектов незавершенного строительства. На территории города обнаружили 973 объекта, которые относятся к категории «незавершенки». Сейчас удалось снести, достроить и привести в соответствие с нормами 814 таких зданий. Это 84% от общего числа выявленных проблемных объектов.

Работа в этом направлении продолжается, администрация округа намерена довести дело до конца. Недострои представляют серьезную угрозу для жизни людей, особенно если их конструкции находятся в аварийном состоянии. Здания могут обрушиться, стать местом скопления мусора или пристанищем для бездомных, что создает дополнительные риски для окружающих.

Кроме того, проблема незавершенного строительства имеет и эстетический аспект. Полуразрушенные или заброшенные здания портят облик города и населенных пунктов. Ликвидация таких объектов способствует улучшению городской среды и повышению уровня благоустройства.

Важным фактором является и рациональное использование земельных ресурсов. Освобождение участков от недостроенных объектов позволяет вовлечь их в хозяйственный оборот, использовать для строительства новых жилых комплексов, социальных объектов или создания зон отдыха.

Работа по ликвидации незавершенного строительства в Одинцовском округе носит комплексный характер, затрагивает вопросы безопасности, эстетики и эффективного использования территорий.