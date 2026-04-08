Более 80 мемориалов Великой Отечественной войны привели в порядок в Истре

В марте при уборке территорий особое внимание уделили монументам на территории Истры. Работы прошли в Дедовске, Вельяминове, Павловской Слободе, Бужарове и других населенных пунктах.

В порядок привели не только сами памятники защитникам Родины в годы Великой Отечественной войны, но и прилегающие к ним территории.

Коммунальные службы очистили их от оставшихся сугробов и убрали прошлогоднюю листву. Территории приводили в порядок как вручную, так и с помощью малой техники. Помимо уборки, специалисты проверили состояние ограждений, систем освещения и других элементов благоустройства- все выявленные недостатки были оперативно устранены.

Кроме того, был выполнен стандартный, но важный комплекс весенних работ: удаление мусора и сухостоя, очистка межплиточных швов от сорняков, а также санитарная обрезка декоративных кустарников.