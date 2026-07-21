Более 80 математических классов будут работать в Дмитровском округе

В Дмитровском муниципальном округе продолжается развитие проекта «Математические классы Подмосковья»: в новом учебном году к 42 уже действующим классам откроются еще 47 новых, что увеличит их общее количество до 89. Проект охватит все 23 общеобразовательные организации округа и все уровни математического образования — от начальной школы до профильной подготовки старшеклассников.

В настоящее время в округе функционируют 42 математических класса, которые продолжают обучение и переходят со своими учениками в следующие параллели. С сентября 2026 года к ним добавятся 47 новых классов, распределенных следующим образом: в 1-х классах откроется 17, в 5-х — 18, в 7-х — 6, в 10-х — 6 классов.

Обучение ведется по региональному проекту «Математические классы Подмосковья». Школьники углубленно изучают точные науки, развивают логическое мышление, готовятся к олимпиадам и поступлению в ведущие технические вузы страны. С учащимися работают педагоги, прошедшие специальную подготовку.

Начальник Управления образования администрации Дмитровского муниципального округа Татьяна Малинникова отметила, что расширение проекта позволит сделать качественное математическое образование доступным для большего числа школьников. Она подчеркнула, что современный мир требует от выпускников аналитического мышления, способности находить нестандартные решения и создавать новые технологии, а расширение проекта является инвестицией в будущее детей и округа, создавая условия для подготовки востребованных инженеров, программистов и специалистов высокотехнологичных отраслей.

Глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов подчеркнул, что развитие качественного образования остается приоритетом муниципалитета. Он отметил, что подготовка сильных инженеров, программистов и технологов начинается именно в школе, и последовательное создание условий для получения качественного математического образования независимо от места проживания является важным результатом совместной работы, открывающим новые возможности для профессионального самоопределения школьников.