Более 80 магазинов с алкоголем проверили в Подмосковье за неделю

Специалисты подмосковного Минсельхозпрода совместно с сотрудниками администраций муниципалитетов и представителями МВД продолжают мониторинг соблюдения правил продажи спиртного. За неделю они посетили 84 торговые точки и пресекли 18 нарушений.

Основная цель проверок — пресечь нелегальную торговлю и не допустить реализацию алкоголя в местах, где это запрещено.

По итогам недели группы посетили 84 торговые точки, в 18 из которых были выявлены нарушения. Чаще всего инспекторы сталкивались с реализацией спиртного без подключения к системе ЕГАИС. Кроме того, алкоголь продавался вблизи школ, больниц и поликлиник, а также во дворах многоквартирных жилых домов. По каждому факту составлены административные протоколы.

В регионе действуют четкие нормативы, регламентирующие размещение магазинов, торгующих алкоголем. Расстояние от объекта до входа в образовательное учреждение должно составлять не менее 100 метров. Что касается медицинских организаций, то этот разрыв варьируется от 15 до 70 метров. Продажа горячительных напитков во дворах многоквартирных домов запрещена, за исключением ситуаций, когда магазин находится во встроенно-пристроенном помещении либо его вход расположен со стороны улицы на расстоянии не более тридцати метров от края проезжей части.

Вся незаконно реализуемая продукция изымается из оборота. Административные материалы после оформления передаются в судебные инстанции для принятия решения о дальнейших мерах ответственности. Мониторинг соблюдения требований продолжается на всей территории Подмосковья.