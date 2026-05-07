Более 80 крыш многоквартирных домов отремонтируют в Одинцове в 2026 году

Одинцовский округ попал в масштабную программу капитального ремонта крыш многоквартирных домов. В городе капитально отремонтируют 84 крыши многоквартирных домов, а во всем Подмосковье обновят более 1 300 конструкций — в план включено 1 311 крыш разного типа.

Ремонт затронет три разновидности кровельных систем: скатные, плоские и мансардные крыши. Это позволит улучшить состояние жилого фонда региона и повысить комфорт проживания для сотен тысяч жителей Подмосковья.

Лидером по количеству запланированных замен станет Балашиха — здесь обновят 170 крыш. На втором месте по масштабу задач — Люберцы, где планируется заменить 134 крыши. Замыкает тройку Одинцовский округ — 84 крыши многоквартирных домов.

На каждом объекте ремонт будут выполнять по единому стандарту. Сначала специалисты демонтируют старое кровельное покрытие и утеплитель. Если крыша скатная или мансардная, дополнительно займутся стропильной системой — ее отремонтируют или заменят. Затем уложат новые слои гидро‑ и пароизоляции, установят кровельное покрытие с учетом типа крыши. Помимо этого, заменят водосточные системы, примыкания и свесы, а также укрепят и отремонтируют парапеты, вентиляционные выходы и другие элементы конструкции.