Более 80 километров противопожарных полос обустроили в лесах Истры

В Истринском лесу создано более 80 километров противопожарных барьеров. Минерализованные полосы — один из самых эффективных способов предотвращения масштабных лесных пожаров, позволяющий сдерживать распространение огня и защищать природные территории и населенные пункты.

ГАУ МО «Мособллес» ведет плановую работу по защите лесов от пожаров. Главная задача — создание минерализованных полос, которые служат механическим барьером для распространения огня.

По плану в этом году предстоит обустроить 212,7 километра защитных линий. На данный момент специалисты проложили более 25 километров новых полос и привели в порядок 55 километров существующих. Работы проведены вблизи населенных пунктов Рычково, Андреевское, Никольское, Снегири, Жевнево, Нахабино, Сабурово и Апальщино.

«Работы идут строго по графику», — отметил заместитель директора Истринского филиала ГАУ МО «Мособллес» Сергей Лексашов.

Для создания противопожарных полос используется спецтехника с навесным оборудованием. Ширина каждой полосы — не менее 1,4 метра.