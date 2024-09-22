Более 80 каштанов и лип высадили жители в Старых Химках

В рамках экологической акции «Всей семьей» горожане посадили свыше 80 лип и каштанов в Старых Химках. Мероприятие прошло еще в семи микрорайонах города.

Вместе с сотнями жителей в экологическом субботнике принял участие глава городского округа Химки Дмитрий Волошин. Главной площадкой мероприятия стали Старые Химки. Более 80 каштанов и лип посадили здесь на улицах Калинина и Чапаева.

«Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным этот год объявлен Годом семьи, и сегодня добрая акция с символичным названием „Всей семьей“ прошла во всех микрорайонах Химок», — рассказал Дмитрий Волошин.

Весной в рамках акции «Лес будущего» жители уже высаживали деревья. Новые саженцы дополнили аллею.

«В этом году всей семьей весной сажали каштаны. Когда узнали про акцию — сразу решили принять участие», — поделилась химчанка Майя Федорова.

В экологическом мероприятии также участвовали депутаты, волонтеры, общественники, активисты партии «Единая Россия» и почетный житель Московской области и Химок Николай Доморацкий.

Акцию организовали еще в семи микрорайонах Химок. Всего там высадили 255 саженцев сирени и 2500 кустарников. Места для озеленения выбирали сами горожане на открытом голосовании в телеграм-канале главы округа. Всех участников администрация муниципалитета обеспечила необходимым инвентарем: перчатками, ведрами, лопатами и саженцами.

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