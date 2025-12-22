Более 80 юных гимнастов приняли участие в новогоднем турнире в Подольске

В спортивной школе олимпийского резерва «Лидер» состоялся традиционный новогодний турнир по спортивной гимнастике среди мальчиков. В нем приняли участие более 80 детей.

Соревнования прошли на шести снарядах спортивной гимнастики: вольных упражнениях, коне, кольцах, опорном прыжке, брусьях и перекладине. Каждый участник выполнял обязательную программу, включающую от шести до восьми элементов.

«Победителем становился тот, кто продемонстрировал элементы наиболее красиво, чисто и уверенно. Например, на вольных упражнениях это кувырки, стойки на руках и шпагаты, на коне — махи-перемахи, а на кольцах — махи-выкруты», — сказал организатор Борис Станогин.

Турнир разделили на две возрастные волны. В первой выступали самые младшие участники 2019 года рождения, а во второй — ребята 2016 и 2017 годов рождения. По итогам турнира юные гимнасты смогли получить первый, второй или третий юношеский разряд.