Более 80 дорог капитально отремонтируют в Воскресенске в 2026 году

В городском округе Воскресенск в 2026 году запланирован капитальный ремонт свыше 80 участков автомобильных дорог. Работы ведутся как в городе, так и в сельских населенных пунктах, а их ход контролируют депутаты, представители администрации, общественники и жители.

Дорожная инфраструктура остается одним из ключевых направлений реализации народной программы партии «Единая Россия» в Московской области. В Воскресенске обновление дорожной сети охватит десятки улиц и позволит улучшить транспортную доступность для жителей разных частей округа. Особое внимание уделяется качеству выполнения работ и соблюдению утвержденных сроков.

Ремонт на ряде объектов уже идет. Подрядная организация завершила замену бордюрного камня и обновила асфальтобетонное покрытие на улицах Куйбышева и Советской. После окончания работ жители получат более комфортные условия для передвижения как на личном, так и на общественном транспорте.

«Народная программа — это не просто перечень пунктов, это прямые обязательства перед людьми. Мы видим, как обновление дорог меняет городскую среду: повышается безопасность движения, улучшается транспортная доступность. Контроль качества остается нашим приоритетом, а подрядчик соблюдает график работ», — сообщил руководитель фракции «Единой России» в Совете депутатов городского округа Воскресенск Сергей Слепов.

Положительные изменения уже отмечают жители округа. По их словам, многие участки давно нуждались в обновлении из-за изношенного покрытия и многочисленных дефектов.

«Я живу здесь больше десяти лет. Дорога на нашей улице давно требовала ремонта. Сейчас уложили новый асфальт, и результат заметен сразу. Очень приятно видеть такие изменения», — рассказала жительница улицы Куйбышева Валерия.

По информации подрядной организации, все работы выполняются в соответствии с установленными требованиями и технологиями. После завершения ремонта улучшенное транспортное сообщение получат несколько тысяч жителей центральной части Воскресенска и прилегающих микрорайонов.

«После завершения работ дороги будут соответствовать действующим нормативам и прослужат не один сезон. Наша цель — обеспечить безопасное и удобное движение для водителей и пешеходов», — отметил главный инженер компании-подрядчика Андрей Мягков.

Одновременно партия «Единая Россия» ведет сбор предложений для формирования новой народной программы на ближайшие пять лет. Жители Подмосковья могут направить свои инициативы через муниципальные общественные приемные партии или оставить обращение на официальном сайте естьрезультат.рф.