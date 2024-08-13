Более 80 домов капитально отремонтируют в Дмитровском округе до конца года

На территории Дмитровского городского округа продолжается капремонт жилых домов. По региональной программе в этом году в порядок приведут 81 многоэтажку.

Сейчас работы ведутся в доме № 11 на улице Аверьянова в Дмитрове. К капитальному ремонту здесь приступили в начале июня. Разобрали старое покрытие, утеплили кровлю, сделали стяжку, уложили гидроизоляцию. Вскоре работы завершат.

«Кровля была в плохом состоянии, были многочисленные вздутия, разрушения стяжки, накапливалась вода в битумном покрытии старом, то есть без ремонта крыша бы еще долго не простояла. Теперь гарантия завода на свой материал — 20 лет, Фонд капремонта дает гарантию пять лет», — рассказал генеральный директор ООО «Жилкомсервис Запрудня» Алексей Иванов.

Всего в 2024 году в округе капитально отремонтируют 81 дом. Там заменят кровли, внутренние инженерные системы, приведут в порядок подвалы и фасады зданий, заменят лифты. В каждом доме свой фронт работы. Так, на улице Пушкинской приступили к ремонту фасада. Его утеплят негорючим материалом, затем облицуют панелями. Это сэкономит до 40% тепла. Принимать выполненные работ будут представители общественности и контролирующие органы.