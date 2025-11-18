Более 80 домов капитально отремонтировали в Серпухове в 2025 году

Капитальный ремонт многоквартирных домов в городском округе близится к завершению. В рамках реализации региональной программы в текущем году выполнены работы по обновлению кровель и фасадов в 84 многоквартирных домах.

В настоящее время подрядная организация завершает отделку фасада дома № 32 на улице Ленина в поселке Большевик. При ремонте применяется современная бескаркасная система утепления. Эта технология обеспечивает высокую энергоэффективность и улучшает архитектурный облик здания. По просьбе жителей специалисты также устранили трещины на фасаде с использованием специальных полимерных составов. В подъездах дома полностью обновили входные группы и заменили оконные блоки.

Глава Серпухова Алексей Шимко рассказал, что сейчас выполняются заключительные работы по облицовке и производится уборка прилегающей территории от строительных отходов. Полное завершить капитальный ремонт объекта планируют в конце ноября

В следующем году в городском округе проведут обновление 81 жилого дома.