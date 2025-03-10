Более 80 домов капитально отремонтировали в Дмитровском округе в 2024 году

Программу капремонта общего имущества многоквартирных домов продолжают реализовывать в Дмитровском округе. Так, в 2024 году новый облик получил 81 объект.

В домах отремонтировали фасады, обновили инженерные системы, лифты, чердаки, заменили стояки центрального отопления. К примеру, работы провели в доме № 96 на Пушкинской улице.

Здесь также установили бескаркасную систему утепления и видеофоны, обновили входные группы. Также специалисты провели новые трубы газоснабжения и установили газоанализаторы.

Ремонт состоялся при поддержке регионального Фонда капитального ремонта.

«В этом году планируется отремонтировать еще 42 дома. Это важный шаг к созданию комфортных условий для жизни наших жителей. Мы стремимся к тому, чтобы каждый дом стал уютным и безопасным!» — отметил глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Подробности о программе капремонта есть на сайте.