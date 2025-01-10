Более 80 детей появилось на свет в Подольске в дни новогодних праздников

В Подольском роддоме на Рождество родились пять малышей. Всего за праздничные дни в городе появились на свет 84 ребенка: 34 мальчика и 50 девочек.

Особенным событием начала года стало рождение королевской двойни — мальчика и девочки, которые появились на свет 3 января. Мама с новорожденными уже выписаны домой, все чувствуют себя прекрасно. В рождественскую ночь врачи приняли пять родов.

Среди популярных имен для девочек в этот период оказались Мария, Варвара и Василиса, а для мальчиков — Максим, Святослав и Александр.

Напомним, к концу 2024 года в Подольском роддоме завершился плановый ремонт, который длился два с половиной месяца. Были обновлены женская консультация, регистратура и гинекологическое отделение. Теперь пациенток встречают светлые и уютные коридоры, удобные лавочки, а также появилась детская игровая зона. В отделении заменили двери, отремонтировали полы, потолки и санузлы, а также обновили регистратуру.