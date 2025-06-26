Более 80 детей появились на свет в Ногинском роддоме в июне

Итоги работы за июнь подвели в Ногинском родильном доме. Он продолжает работать в штатном режиме, оказывая помощь женщинам из Ногинска и близлежащих населенных пунктов.

Так, в июне на свет появился 81 ребенок. Среди новорожденных — 43 мальчика и 38 девочек.

«В роддоме созданы все условия для комфортного и безопасного ведения беременности и родовспоможения. На базе женской консультации работает школа будущих мам, где специалисты помогают подготовиться к рождению малыша как физически, так и эмоционально», — подчеркнул заведующий родильным домом Ногинской больницы Игорь Нигай.

Также 22 семьи получили подарочные наборы «Я родился в Подмосковье» губернатора Московской области Андрея Воробьева. В комплект входят предметы первой необходимости для новорожденного: одежда, средства ухода и информация о государственных услугах.

Вместо подарочных наборов, молодые родители могут выбрать денежную компенсацию в размере 20 000 рублей. Этой мерой поддержки могут воспользоваться граждане России, родившие ребенка в Подмосковье и зарегистрировавших его в органах ЗАГС региона. Для семей, где рождаются двое и более детей, подарки положены каждому малышу.