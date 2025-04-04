Более 80 боксеров выступят на турнире за призы Александра Лебзяка в Химках

В Химках пройдут всероссийские соревнования по боксу среди юниоров 17–18 лет. Турнир посвящен олимпийскому чемпиону, заслуженному тренеру России Александру Лебзяку. Об этом рассказали в Минспорте Подмосковья.

В соревнованиях примут участие более 80 боксеров из 23 регионов страны. Они будут выступать в 13 весовых категориях. Московскую область представят свыше десяти спортсменов. Победители смогут получить спортивное звание мастера спорта России.

На открытие и церемонию награждения приедут известные боксеры — чемпионы мира, Европы и Олимпийских игр. В Министерстве физической культуры и спорта сообщили, что турнир проводят уже в третий раз. По его итогам сформируют список кандидатов в национальную сборную.

В финальный день соревнований состоится награждение представительниц Подмосковья, которые недавно завоевали медали на чемпионате мира по боксу среди женщин. Напомним, турнир организовали в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».