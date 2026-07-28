Более 80 аппаратов УЗИ поступило в больницы Подмосковья с января

Подмосковья продолжает оснащать медучреждения современным диагностическим оборудованием. В медицинские учреждения региона поступила партия новых УЗИ-сканеров, предназначенных для исследования внутренних органов, сердечно-сосудистой системы, контроля беременности и выявления широкого спектра патологий.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Забелин, современные аппараты УЗИ обеспечивают высокую точность и качество диагностики, что критически важно для раннего обнаружения болезней и определения правильной тактики лечения.

«С начала года в медицинские организации Подмосковья поставлен 81 аппарат ультразвуковой диагностики на общую сумму 789 миллионов рублей», — рассказал он.

Новая техника поступила в Каширскую, Лотошинскую, Дубненскую, Сергиево-Посадскую, Жуковскую и другие больницы региона. Закупка выполнена в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Исследования на новых аппаратах проводятся бесплатно по полису ОМС при наличии показаний.