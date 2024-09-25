Более 8 тысяч жителей Подмосковья привились от гриппа в передвижных комплексах

В Московской области продолжается вакцинация от гриппа. Прививку можно сделать в поликлиниках и мобильных комплексах. С начала кампании в передвижных пунктах вакцинировались уже почти 8,3 тысячи человек.

«Мобильные комплексы работают в самых проходимых и посещаемых местах городских округов, в том числе у железнодорожных станций, торговых центров, автовокзалов. Это удобно, так как сделать прививку можно перед работой или по пути домой и не тратить время на посещение поликлиники», — отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Для вакцинации в мобильном комплексе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Врач проведет осмотр на отсутствие противопоказаний и сделает прививку.

График работы мобильных комплексов доступен на сайте Министерства здравоохранения Московской области.

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