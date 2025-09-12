Более 8 тысяч жилых домов Подмосковья перешли на электронное голосование

Фото: Новый МКД на ул. Набережной в Лыткарино принял переселенцев из ветхого жилья / Медиасток.рф

Около 8,5 тысячи многоквартирных домов Подмосковья перешли на электронное голосование собственников в системе ГИС ЖКХ. Этот способ сокращает сроки организации процедуры и повышает ее прозрачность.

Как рассказали в региональном МинЖКХ, работа в системе исключает незаконную смену управляющей компании, а также позволяет собственникам участвовать в голосованиях из любой удобной точки.

«Возможность провести общее собрание собственников сразу на портале появилась еще в 2020 году и, начиная с сегодняшнего дня, планируем активно внедрять ее в массовое пользование. Уже есть успешные кейсы», — отметили в ведомстве.

В цифровой системе жители могут узнать код дома, внести показания счетчиков, оплатить ЖКУ, найти информацию о льготах, субсидиях, капремонта и многое другое.

Электронное голосование позволяет не допустить подделку протоколов собраний, исключить незаконную смену УК и снизить количество отказов во внесении жилых домов в реестр.