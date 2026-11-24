Проверить репродуктивное здоровье в Видновском перинатальном центре бесплатно по полису ОМС могут жительницы Ленинского городского округа в возрасте от 18 до 49 лет. С начала 2026 года такой возможностью воспользовались уже 8500 пациенток.

Первый этап обследования включает осмотр акушера-гинеколога и молочных желез, а также забор мазков на микрофлору и онкоцитологию. Женщинам в возрасте от 18 до 29 лет дополнительно проводят ПЦР-диагностику на инфекции. При выявлении показаний пациентку направляют на второй этап, который предусматривает УЗИ органов малого таза и молочных желез, дополнительные лабораторные исследования и повторную консультацию врача.

«Диспансеризация позволяет выявить заболевания и нарушения, которые на ранних стадиях могут протекать бессимптомно, но в дальнейшем повлиять на репродуктивную функцию. При необходимости мы направляем пациентку на дополнительное обследование и подбираем индивидуальную тактику лечения», — отметила заведующая женской консультацией Видновского перинатального центра Елена Фролова.

Прием ведется в женских консультациях округа по месту прикрепления. Обратиться можно в отделения в Видном на улице Заводской, дом 17 и бульваре Зеленые Аллеи, дом 11, а также в поселке городского типа Мисайлово на Пригородном шоссе, дом 9. Записаться на прием можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», по единому телефону 122 или с помощью инфомата в медицинской организации.