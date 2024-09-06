Более 8 тысяч врачей поучаствовали в конгрессе «Педиатрия как искусство» в Подмосковье

Пятый юбилейный конгресс «Педиатрия как искусство» завершился в Подмосковье. В мероприятии приняли участие специалисты из 75 регионов России и зарубежья.

«Благодаря такому масштабному мероприятию, детские специалисты могут не только обменяться опытом, но и ознакомиться с современными методами диагностики, лечения и профилактики различных заболеваний у детей», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Она добавила, что на конгресс приехали более восьми тысяч врачей.

Помимо лекций, специалисты поучаствовали в тренингах и мастер-классах, а также посетили форум, посвященный редким заболеваниям.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».