Более 8 тысяч сосен высадили в Одинцове

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов принял участие в акции «Удивительный лес» в деревне Хлюпино. В Звенигородском лесничестве высадили более восьми тысяч двухлетних сеянцев сосны при участии волонтеров и представителей фонда.

Работы по восстановлению леса прошли на территории Звенигородского лесничества в районе деревни Хлюпино. Участники акции высадили молодые сосны, которые в будущем должны сформировать новый лесной массив. В посадке приняли участие представители администрации, волонтеры и сотрудники лесной службы.

Инициатором проекта выступил благотворительный фонд «Я есть!», которым руководит актриса и телеведущая Ксения Алферова. Организация уже 14 лет помогает детям и взрослым с особенностями развития и проводит социальные и экологические проекты. Акция «Удивительный лес» прошла в округе в тринадцатый раз.

Андрей Иванов отметил значимость проекта и вклад участников в сохранение природы.

«За 13 лет акция „Удивительный лес“ объединила тысячи людей. Это семьи, волонтеры, представители бизнеса, артисты и жители. Хочу поблагодарить фонд „Я есть!“ за большую работу и заботу о людях. Для Одинцовского округа экология остается одним из приоритетов. Мы бережно относимся к лесам и природным территориям. Уверен, что эти деревья будут радовать многие поколения», — сказал Андрей Иванов.

Перед началом посадки для участников провели инструктаж. Специалист лесной службы Владимир Кабак рассказал, как пользоваться мечом Колесова, на какую глубину помещать сеянцы и как правильно уплотнять почву. Он работает в Хлюпинском участковом лесничестве 26 лет и регулярно участвует в восстановлении лесных территорий.