Более 8 тысяч пожилых людей бесплатно доставили в больницы Подмосковья с января

В Московской области продолжается реализация проекта по организации бесплатной доставки жителей старше 65 лет и инвалидов в медицинские учреждения. С начала года специализированные автомобили социальных центров совершили порядка 8 тысяч поездок, доставляя пожилых людей и инвалидов на обследования и обратно.

Министерство социального развития региона напоминает, что бесплатная доставка доступна не только жителям сельских населенных пунктов, но и удаленных городов Московской области. Это сделало медицинскую помощь доступнее для многих.

Министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин сообщил, что своевременные обследования напрямую влияют на качество и продолжительность жизни. Социальные центры не только доставляют людей, но и помогают им проходить диспансеризацию, сопровождая по кабинетам.

Доставка осуществляется на специализированном транспорте, оборудованном подъемным устройством для перевозки инвалидов. Пожилым людям не нужно самостоятельно заказывать транспорт — заявка на доставку направляется от учреждений здравоохранения.