Более 8 тысяч обращений поступило за неделю в Систему-112 в Одинцове

С 10 по 16 августа в Систему-112 Одинцовского округа поступило свыше 8600 обращений жителей. Больше всего вызовов пришлось на скорую помощь — 3870. Еще 1970 раз жители обращались в полицию и Госавтоинспекцию.

По линии МЧС и пожарной охраны за неделю зарегистрировали 244 вызова, в газовую службу поступило 279 обращений. Остальные сообщения распределились между другими экстренными и оперативными службами.

В Единой дежурно-диспетчерской службе напоминают о возможности использовать мобильное приложение «112 МО». Оно может пригодиться в ситуации, когда человек не может нормально объяснить диспетчеру, где находится и что произошло. Через приложение можно отправить текстовое сообщение, а также передать данные о местоположении. Это особенно важно, если человек заблудился, оказался в незнакомом месте или по каким-либо причинам не может говорить по телефону.

При этом обычный номер 112 продолжает работать бесплатно и круглосуточно. Приложение является дополнительным способом быстро связаться с экстренными службами.