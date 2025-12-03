Более 8 тысяч мест содержания животных продезинфицировали в Подмосковье с января

С начала года подмосковные ветеринары провели дезинфекцию 8,9 тысячи объектов содержания сельскохозяйственных животных. Это помещения, фермы, а также прилегающие к ним предприятия общей площадью 541 миллион квадратных метров.

Как рассказали в региональном Минсельхозпроде, дезинфекция помогает предотвращать вспышки опасных заболеваний и обеспечивает безопасность продукции.

Небольшие предприятия проводят процедуру не реже двух раз в год: весной после выгона скота на пастбище и осенью перед постановкой на стойловое содержание. Откормочные хозяйства проходят дезинфекцию после каждой сдачи животных на убой, а родильные отделения обрабатываются ежемесячно. Выставки и ярмарки обрабатывают помещения перед началом и после окончания мероприятий.

«При выявлении заболеваний животных проводится вынужденная дезинфекция. Обработка объектов начинается сразу после фиксации первых случаев и повторяется при каждом новом. В изоляторах с больными животными дезинфекция проводится ежедневно, с учетом особенностей болезни и технологии производства», — добавили в министерстве.

Основной метод дезинфекции — химический. При нем используют безопасные соединения для эффективного уничтожения возбудителей болезни.